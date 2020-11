Para el pianista estadounidense, Duke Ellington, una nota D parecía una arpillera color azul oscuro, mientras que una G era de satén azul claro. Cuando Pharrell Williams escuchó a Earth, Wind & Fire cuando era niño, vio burdeos o azul celeste. Para Kanye West, los pianos son azules, las percusiones son blancas y las líneas de bajo son de color marrón oscuro y violeta. El naranja es un color integral en la trayectoria de Frank Ocean.

Todos estos artistas, junto con Stevie Wonder, Billy Joel, Mary J. Blige, Dev Hynes de Blood Orange y más tienen sinestesia, una condición en la que los sentidos de una persona están unidos. Oyen cierto timbre o nota musical y ven un color, o huelen un perfume y escuchan un sonido, o ven una palabra y prueban un sabor.

Según Carol Steen, cofundadora de la Asociación Estadounidense de Sinestesia, hay más de 60 permutaciones de sinestesia, y estudios recientes han sugerido que alrededor del 4% de nosotros la tenemos de alguna forma.

La gente tenía mucho miedo de admitir que lo tenía porque no quería que la gente pensara que este regalo especial era la única base de su talento. Pensarían: ‘Si le digo a la gente que tengo este don, tal vez piensen que toda la práctica que he hecho no significa nada‘.

Carol Steen sobre la Sinestesia en músicos y artistas.