El día de ayer (23 de noviembre), la cantante pop y actriz estadounidense Miley Cyrus cumplió 28 años de edad y admitió a través de una entrevista para New Music Daily de Apple Music que abandonó el alcohol y las drogas por temor a unirse al infame “Club de los 27″.

Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison y Janis Joplin son algunas de las personalidades más célebres del “Club de los 27″, y aunque la afirmación de un “aumento estadístico” por la muerte de músicos a esa edad ha sido refutado repetidamente por investigaciones, sigue siendo todo un fenómeno cultural.

A pesar de eso, la cantante admitió que recientemente tuvo una recaída.

“Nunca me sentaría aquí y diría, ‘He estado jodidamente sobria’ … Recaí y me di cuenta de que ahora he vuelto a estar sobria, dos semanas sobria, y siento que realmente acepté ese momento. Una de las cosas que me he dicho es, ‘No te pongas furiosa, ponte curiosa’. Así que no te enojes contigo mismo, pero pregúntate: “¿Qué pasó?”

Miley Cyrus para Apple Music.