Recientemente, Revolver Magazine publicó un número digital especial para abonar a las celebraciones en torno al 20 aniversario de White Pony, el mítico tercer material discográfico en la carrera de Deftones. La pieza editorial, ya disponible para su lectura, ahonda en el proceso creativo del álbum e incluye comentarios de la banda, de Terry Date (productor del disco) y hasta del mismísimo Maynard James Keenan cuyas aportaciones fueron decisivas para la realización de White Pony.

Como es bien sabido, Keenan tiene una pequeña participación vocal en “Passenger”, décimo track de White Pony; pero de acuerdo a lo informado por Revolver Mag, ese no era el papel original pensado para él con respecto al álbum. Según el artículo, Maynard y Chino Moreno entablaron una fuerte amistad, con el líder de Tool asistiendo a las sesiones de escritura de White Pony para aconsejar sobre arreglos, estructura de las canciones, y ayudar con un inesperado bloqueo de escritura.

Teníamos la idea de que fuera productor ejecutivo . No estaba realmente aclarado, pero estaba dispuesto a ayudarnos a trabajar en el disco.

Según la banda, además de ideas creativas y sugerencias, Keenan aparecería con champán y cuencos tibetanos. El propio músico opinó sobre su participación:

Me dijeron que los muchachos estaban teniendo un bloqueo de escritura o algo de confusión dentro de la banda. ¿Quién sabe? Ciertamente no iban a discutir eso conmigo, era un extraño casi total. Ellos eran caballeros de voluntad muy fuerte. Me atrevo a decir tercos. Hasta ese momento, parecían haber podido navegar a través de sus diferencias en ideas y enfoques. Grandes primeros esfuerzos. La evidencia está ahí.

Sentí que solo necesitaban un poco de perspectiva nueva. Les pedí que cambiaran de instrumentos, que tocaran los cuencos, hicieran un bucle y probaran un poco de improvisación. La expresión de sus rostros no tiene precio. Bien podría haber estado usando cuentas hippie y orejas de conejo. Podía sentir a Stephen pensando: “¿Qué clase de m**rda de viaje ácido es este?”

Maynard J. Keenan para Revolver Mag.