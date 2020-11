Después de haber sido la única plataforma de streaming que verdaderamente ayudara a los músicos durante esta horrorosa pandemia que ya se ha cobrado miles de proyectos, colectivos, productoras, venues y trabajos para staffs y técnicos de la industria, Bandcamp por fin ha desarrollado una función para dar conciertos en livestream con “Bandcamp Live”.

¿Cómo funciona? La aplicación te ofrecerá la oportunidad de organizar, titular y decidir cuánta gente dejarás entrar a tu “concierto”, mismo que tendrá una sala de chat para mantener la interacción en vivo y que además, te permitirá estar tocando para todos ellos con una latencia menor a la de otros programas de streaming debido a que suelen implementar demasiados botones para la gente.

¿Lo mejor? ¡Ya no te tienes que preocupar por contratar boleteras externas! Bandcamp te ofrecerá la posibilidad de cobrar por acceso a tu streaming con un porcentaje muy chico que ellos se quedarán. Mismo que así como con la comisión por compra que tienen por venta de discos ó canciones, desaparecerá de vez en vez para poder apoyar a todos los artistas inscritos en la plataforma (Bandcamp Friday).

Y para iniciar con esta función, la plataforma ha invitado a talentos de la talla de Cloud Nothings & Clap Your Hands And Say Yeah!

¿Listo para conectar con tu audiencia? Deja de perder el tiempo intentando quedar bien con el algoritmo de una plataforma multibillonaria que sólo te da 0.03% por stream. La solución está aquí y se llama Bandcamp.