Fue a finales de abril de este caótico 2020 cuando el rapero/cantante Post Malone ofreció un exitoso livestream caritativo (reunió $7 millones de dólares para el fondo en contra del COVID-19 de la OMS), en donde no perdió la oportunidad de homenajear a Nirvana -en compañía de Travis Barker en la batería- interpretando 15 clásicos y no tan clásicos de la discografía del mítico trío de grunge.

Y a siete meses de la hazaña, el originario de Siracusa, Nueva York, declaró recientemente en entrevista con Uproxx que de hacer otro tributo similar, en esta ocasión se iría por algo mucho más clásico, tomando las figuras de Bob Dylan o Johnny Cash como inspiración.

Fue muy divertido hacer esas canciones, y que fuera por una buena causa durante un mal momento. Todo parecía correcto. Post Malone sobre su tributo a Nirvana vía Uproxx.

Regresando a su declaraciones sobre re-versionar a Cash, Malone contó en una charla con Noisey que su madre le inculcó la música del legendario intérprete cuando chico.

Cuando era niño, mi mamá siempre ponía country en el auto, así que supongo que de ahí viene. Johnny Cash me influyó mucho. Es un gran narrador de historias. Siempre me ha gustado la presentación en vivo de San Quentin, solo la alegría pura que se puede ver en todas las personas que estaban en la cárcel y Johnny fue a rockear con ellos y mostrarles algo de amor. Es realmente inspirador, es realmente estupendo. Post Malone para Uproxx.

Con respecto a Dylan, Posty ya había dejado en claro su admiración por el mítico cantautor durante el verano del 2018, incluyendo “Don’t Think Twice, It’s All Right” (corte de 1962 perteneciente a The Freewheelin’ Bob Dylan) en otra sesión de covers transmitida por Twitch, en donde también homenajeo a Green Day, Sublime, Metallica y Bon Jovi.