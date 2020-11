Con las fiestas decembrinas a la vuelta de la esquina, qué mejor regalo para ese baterista tan especial en tu vida 💕 que la batería original que alguna vez perteneciera y fuera tocada por el mismísimo Alex Van Halen. Ordenarla es bastante sencillo, el problema es que te costará casi lo mismo que una casa.

El instrumento está a la venta a través de Reverb.com y el vendedor asegura que el kit completo fue tocado por Alex Van Halen en la década de 1980 durante el Invasion Tour, gira en favor del tercer álbum de Van Halen, Women And Children First.

El kit, que se utilizó en más de 100 espectáculos durante la gira, se exhibió anteriormente en el Museo y Salón de la Fama del Rock and Roll de Cleveland, Ohio. El paquete personalizado incluye dos bombos articulados personalizados -cada uno de más de cinco pies de largo-, además de una variedad de toms de piso, tom-toms, un gong y una gran cantidad de platillos.

Oportunidad única en la vida, Alex Van Halen tocó el kit completo en el escenario de Van Halen 1980 en el Invasion Tour, foto documentada con batería y platillos obtenida directamente de Alex a través del autor de CRASH: The World’s Greatest Drum Kits (sin gong o extintor incluido). Estuvo en exhibición en el RRHOF (The Rock and Roll Hall of Fame). Vea las fotos para más detalles. Una parte de las ganancias se destina a obras de caridad.