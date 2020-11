El día de hoy, Viernes 20 de noviembre, se ha estrenado el primer trailer oficial de How Can You Mend A Broken Heart, el nuevo documental de la legendaria banda británica de pop conocida como The Bee Gee’s.

El documental será la primera película de larga duración completamente enfocada en el trío conformado por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb y su veloz asenso a la fama durante la década de los años 60 y 70.

El filme, programado para estrenarse el próximo 3 de diciembre en cines (por lo menos en los del Reino Unido), es dirigido por Frank Marshall, quien a su vez produjo el exitoso blockbuster El Curioso Caso de Benjamin Button.

Abajo puedes ver el trailer oficial de How Can You Mend A Broken Heart, el documental oficial de The Bee Gee’s.