Sin lugar a dudas, la literatura puede llegar a ser un factor común entre letristas y autores, a pesar de que la composición musical no sea considerada como una estructura poética en el riguroso sentido de la palabra. Es ahí en donde entran artistas como Kurt Cobain, el mítico ex-líder de Nirvana, cuya afición literaria ha sido bastante bien documentada con el paso del tiempo.

El atormentado músico de Aberdeen, Washington, era un gran fanático de la lectura, y sus letras -entre rabiosas, melancólicas y distorsionadas-, fueron evidentemente influenciadas por su habitual consumo literario.

Predeciblemente (de acuerdo a la mitología del artista), la lista de títulos favoritos de Kurt Cobain incluye nombres como William S. Burroughs, Charles Bukowski y Jack Kerouac. Una de sus obras favoritas de todos los tiempos es El Perfume de Patrick Süskind. Se trata de una novela de terror histórico que sigue a un aprendiz de perfumista cuyo super-sentido del olfato lo aleja de quienes lo rodean. El libro acompañaría a Cobain en muchas giras e inspiró directamente la canción “Scentless Apprentice” extraída del álbum seminal In Utero (1993).

He leído El perfume como unas diez veces en mi vida y no puedo dejar de leerlo. Es como si algo lo estacionara en mi bolsillo todo el tiempo y simplemente no me deja

Kurt Cobain sobre El Perfume vía Far Out Magazine.