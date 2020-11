El líder del conjunto irlandés de U2, Bono, fue el más reciente invitado a Transmissions: The Definitive Story, un podcast de 8 entregas que, a través del testimonio de importantes personalidades de la música, detalla la relevancia e influencia de Joy Division y New Order como dos de los actos definitorios de las últimas décadas.

El último episodio audible (ya disponible en plataformas digitales) se centra en la escritura y grabación en 1980 de “Love Will Tear Us Apart”, sencillo clave en la mitología de Joy Division; con el baterista Stephen Morris recordando cómo U2 apareció en el estudio en el que estaba trabajando durante una “tortuosa grabación de percusiones”.

Aparecieron un grupo de muchachos irlandeses muy jóvenes, que se anunciaron como la banda U2. Martin [Hannett] estaba siendo promocionado como productor de su álbum. Los recuerdo entrando en fila en el estudio mientras yo estaba haciendo la pausa de tom en ‘Love Will Tear Us Apart‘ por enésima vez. El joven con el extraño nombre de “Bono” escuchó lo que estaba haciendo. Parecía bastante cautivado. Dijo: ‘No sé qué es lo que estás haciendo, pero le agrega mucho a la pista’, lo que me pareció muy amable de su parte. Stephen Morris vía Transmissions: The Definitive Story.

Por supuesto, Bono ofreció su propia versión de la historia detallando cómo él y el resto de sus compañeros quedaron maravillados luego de permanecer un rato en la sala de espera con todas las cosas de Joy Division mientras ellos grababan.

Tenían muchos vinilos: había cosas como Frank Sinatra, Kraftwerk y Bartók. Había música clásica, música electrónica, ¡Frank-fucking-Sinatra! ¿Quiénes eran estas personas? Bono vía Transmissions: The Definitive Story.

Bono aseguró que los miembros de Joy Division “fueron muy amables” y que salieron a saludar y a estrechar manos con la banda.

Entonces, este hombre con el peso de todo el universo en su voz, este cantor de algún agujero negro, el señor oscuro, dio un paso adelante y yo dije: ‘Dios mío, voy a conocer a Ian Curtis‘. Extendí mi mano y él dijo ‘¿Ok?’ Y no podía creer el sonido que hizo. Fue simplemente este dulce, dulce sonido. Era una alma hermosa pero cantaba desde otro lugar…. Simplemente la conversación más amable. Fue un momento muy especial “. Bono vía Transmissions: The Definitive Story.

