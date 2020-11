Durante una entrevista reciente con Eon Music, el músico Snowy White reveló la actitud implacable de Roger Waters con respecto a los errores que experimentó mientras formaba parte de la producción en vivo de The Wall de Pink Floyd en 1980.

Snowy White giró por primera vez con Pink Floyd en 1977 y luego fue invitado a tocar para ellos en 1980, cuando el conjunto estaba haciendo la gira “The Wall”. Debe haber sido una gran experiencia ya que desde entonces, White se convirtió en el guitarrista de confianza de Roger Waters.

En la entrevista, Snowy White expresó su fascinación por el espectáculo como intérprete y como oyente. Dijo que era el único show del que formó parte y que era tan bueno que les aseguró a sus amigos que tenían que ir a verlo.

De hecho, es el único show, en realidad, que les he dicho a mis amigos: ‘¡Tienen que venir a ver esto!‘. Normalmente no lo diría, pero era un espectáculo fantástico.

Cuando se trató de su experiencia personal como guitarrista, el músico reveló el estrés y la presión que sentía por miedo a cometer errores; dado que Roger Waters estaría sobre él. Esto es lo que dijo Snowy sobre el enfoque disciplinario de Roger a la hora de hacer música:

Pero obviamente, cuando estás en el escenario, no ves mucho de lo que está sucediendo. Cuando estaba ahí, solo me concentraba en no cometer ningún error, ¡a Roger no le gustan los errores!

Snowy White para Eon Music.