Sin lugar a dudas, uno de los conjuntos más populares del nuevo milenio es Arctic Monkeys, la agrupación originaria de Sheffield, Inglaterra, y que a lo largo de sus 18 años de trayectoria han entregado 6 extraordinarios y diversos materiales de estudio, todos ellos bajo el liderazgo de Alex Turner, uno de los grandes frontman de nuestra generación, y quien tiene a una de sus mejores imitadoras en Latinoamérica.

¡Así como lo escuchas! El músico inglés de 34 años de edad es dignamente homenajeado por Estef Figueroa y The Turners, una agrupación tributo originaria de Buenos Aires, Argentina, quienes además de ofrecer presentaciones en directo (antes de la pandemia) también comparten su talento a través de YouTube.

The Turners es la única banda con una intérprete femenina de Alex Turner. Somos de Buenos Aires, Argentina, y tocamos todo lo relacionado con Alex, desde Arctic Monkeys hasta The Last Shadow Puppets. The Turners a través de YouTube.

De momento, el canal en YouTube de The Turners ofrece tres interpretaciones de The Arctic Monkeys para todos los gustos (“One Point Perspective” 2019; “Mardy Bum” 2006; y “Cornerstore” 2009); así como una re-versión a “Aviation”, sencillo de The Last Shadow Puppets lanzado en 2016.