Ha pasado una década desde que Tame Impala lanzó su seminal álbum debut InnerSpeaker. Ahora, Kevin Parker y compañía están celebrando el hito con un box set conmemorativo de décimo aniversario que incluirá 4LP’s, disponible el próximo 21 de marzo de 2021.

A partir de Currents del 2015, su segundo y vanagloriado material de estudio, Tame Impala comenzó a cultivar un sonido más diverso, basándose en influencias del funk y el hip-hop, principalmente. Resulta entonces común olvidar que al principio de su carrera, el proyecto liderado por Parker gozaba de un sonido puramente psicodélico, con el músico deleitándose y explayándose con las texturas y los sonidos del rock de los sesenta.

La nueva caja 4LP incluye un libro de 40 páginas; “2020 Mixes” de las pistas “Alter Ego” y “Runway Houses City Clouds”, e instrumentales para “It Is Not Meant to Be” y “Why Won’t You Make Up Your Mind”. Los fanáticos quizás se sientan fuertemente atraídos por el vinilo 4, con un lado dedicado por completo a demos y el otro tentadoramente titulado “Wave House Live Jam”.

Los pedidos anticipados están listos y en ejecución, y puedes ver la lista de canciones completa a continuación.

LP 1

Lado A

01. It Is Not Meant to Be

02. Desire Be, Desire Go

03. Alter Ego

Lado B

04. Lucidity

05. Why Won’t You Make Up Your Mind

06. Solitude Is Bliss

LP 2

Lado C

01. Jeremy’s Storm

02. Expectation

03. The Bold Arrow of Time

Lado D

04. Runaway Houses City Clouds

05. I Don’t Really Mind

LP 3

Lado E

01. Alter Ego (2020 Mix)

02. Runaway Houses City Clouds (2020 MIX)

Lado F

03. Why Won’t You Make Up Your Mind (Instrumental)

04. It Is Not Meant to Be (Instrumental)

LP4

Lado G

01. Demos

Lado H

02. Wave House Live Jam