En lo que a todas luces para ser un nuevo drama en su trayectoria profesional, Morrissey ya no forma parte de BMG, el sello que lanzara sus tres últimos álbumes; reveló en un comunicado publicado a través de Morrissey Central ayer (16 de noviembre).

El cantautor, que ha generado una gran cantidad de controversias políticas en la última década, culpó a los “nuevos planes de la disquera con respecto a la ‘diversidad'” y afirmó que el sello “dicta” cómo deben comportarse los artistas, sin citar pruebas específicas de su relación con la empresa. En un comunicado a Pitchfork, BMG dijo que no renovaría su contrato pero que continuará apoyando las partes de su catálogo que representa.

BMG ha lanzado tres álbumes Top 10 excepcionales de Morrissey durante los últimos tres años, incluidos algunos de los mejores trabajos de su carrera. Ese contrato de tres álbumes ha llegado a su fin. Le deseamos lo mejor en el próximo capítulo de su carrera. BMG vía Pitchfork.

En su declaración, Morrissey escribió:

BMG ha nombrado a un nuevo ejecutivo que no quiere otro álbum de Morrissey. En cambio, el nuevo ejecutivo de BMG ha anunciado nuevos planes para la “diversidad” dentro de la lista de artistas de BMG, y todos los lanzamientos / reediciones proyectados de BMG Morrissey han sido descartados. Esta noticia está perfectamente en consonancia con el implacable horror galvánico de 2020. Morrissey vía comunicado oficial.

El artista inglés de 61 años de edad agregó que haber grabado sus tres últimos materiales (Low in High School, 2017; California Son, 2019; y I Am Not a Dog on a Chain, 2020) fue un periodo fundamental en su vida; sin embargo, abandonaba la empresa dado que gusta de tener el control creativo en su música, y estaba en desacuerdo con un sello que “dicta tan específicamente como deben comportarse sus artistas, especialmente cuando la palabra “talento” nunca se menciona“.