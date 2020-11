Liam Gallagher ha anunciado el lanzamiento de una nueva canción titulada “All You’re Dreaming Of”, la cual se convertirá en el primer sencillo del ex-miembro de Oasis desde que lanzó en 2019 su más reciente álbum en solitario titulado Why Me? Why Not.

La nueva canción de Liam Gallagher llegará precisamente el próximo 27 de noviembre y todas las ganancias que genere serán destinadas a la organización caritativa Action for Children.

En cuanto a la nueva canción, Liam ha declarado que “se trata de un clásico instantáneo de rock perfecto para esta época del año, y cuyo propósito es traer amor y esperanza a todos aquellos que la necesitan”.

Escucha a continuación un pequeño fragmento de “All You’re Dreaming Of”, la nueva canción de Liam Gallager, disponible en todas las plataformas el próximo 27 de noviembre.