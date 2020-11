Dirigido por Charlotte Kemp Muhl de The Ghost of a Saber Tooth Tiger, “Wyttch” ha llegado como el nuevo video de The Smashing Pumpkins que celebrará el “terrorífico” viernes 13 de este aún más terrorífico 2020.

A partir de una serie de imágenes sobrepuestas, y uno que otro flashazo bastante creepy de los hijos de Corgan jugando por ahí, “Wyttch“, que ya había sido liberado anteriormente junto con el sencillo “Ramona“, cobra un nuevo significado más terrorífico con el trabajo que Charlotte ha incorporado en el plano visual.

Si bien podríamos pensar que no es precisamente “mucho” a comparación de lo que Billy suele trabajar en su adicción a liberar, tocar y componer (más aún estando en pandemia), tenemos que considerar que la banda se encuentra actualmente trabajando en una obra de 33-tracks que dará seguimiento a ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness‘ & ‘Machina’.

¡Así que disfruten lo que Billy nos está regalando en lo que sucede el gran nuevo álbum! Chequen el video por acá: