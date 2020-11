Will Smith ha compartido el primer tráiler del especial de reunión The Fresh Prince of Bel-Air, que tendrá su fecha de estreno en HBO Max el próximo jueves 19 de noviembre.

Smith presentó el avance diciéndoles a sus seguidores a través de redes sociales: “De nada. Feliz Día de Acción de Gracias. Gracias, Will. De nada, Will”, revelando cuándo los fanáticos pueden esperar ver a Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro y DJ Jazzy Jeff nuevamente.

Todo el elenco se reúne dentro del set de la mansión de la familia Banks, saludándose con abrazos. Mientras se acomodan, Alfonso Ribeiro se asoma desde las escaleras para sorprender a sus compañeros de reparto. “Siempre he podido reconocer la química”, dijo Smith, refiriéndose a su relación cómica con Ribeiro.

Justo cuando el tráiler está a punto de terminar, Smith sorprende a todos al darle la bienvenida a Janet Hubert, quien interpretó el papel de la Tía Viv original. Encarnó al personaje durante las primeras tres temporadas de Fresh Prince antes de ser despedida. Posteriormente fue reemplazada por Reid, quien interpretó a la Tía Viv de la temporada 4 hasta la conclusión del programa. Según los informes, la partida de Hubert se debió a conflictos con los otros miembros del elenco, incluido Smith. Sin embargo, ahora parece que los dos han dejado el pasado atrás.

The Fresh Prince of Bel-Air Reunion se transmitirá el jueves 19 de noviembre exclusivamente a través de HBO Max.