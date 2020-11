Los fanáticos de Julieta Venegas se han llevado una grata sorpresa luego de descubrir que la cantautora de 49 años es una de las críticas más feroces en Goodreads; plataforma que ofrece reseñas, anotaciones y citas de un enorme catálogo de libros.

Julieta lleva reseñando libros en Goodreads desde el 2009; pero recientemente compartió su perfil a través de redes sociales, causando furor entre sus admiradores por sus súper honestas críticas literarias. No importa cuán famoso sea el autor o cuán importante sea el libro, Julieta ofrece sus más sinceras palabras.

Dicha teoría puede ser comprobada con su crítica a La Tregua, una de las obras más importantes de Mario Benedetti, y que de acuerdo a la intérprete de “Lento”, es “predecible y machista”.

Seguro es algo ofensivo lo que voy a decir, ya sé que Benedetti es muy bien considerado por muchos, pero este libro me pareció tan predecible y machista que no pude seguirlo (…) así que no sé si cuenta como leído, porque lo estoy abandonando en la página 80.

Otra de las reseñas de Julieta que causó revuelo fue la que le hizo a la capitalina Valeria Luiselli y su obra revelación Desiertos Sonoros. Dicha pieza fue reconocida este año con el Premio Fernanda Pivano de Literatura 2020.

En definitiva no conecto con su manera de contar una historia. Sigo poniendo distancia siempre, me parece más cerebral que emocional y eso me acaba poniendo mal. Hubo partes que de plano me brinqué.

En fin, si en el futuro vengo acá a decirles que voy a leer algo de Luiselli, por fa gente de Goodreads no me dejen.

Julieta Venegas vía Goodreads