Con los casos de Coronavirus aumentando en Islandia, Björk se vio obligada recientemente a retrasar su tan esperada serie de conciertos orquestales en vivo. Afortunadamente, la pandemia no le ha impedido lanzar nueva música; y el día de hoy, Björk comparte una nueva versión de “Cosmogony”, creada en colaboración con el coro islandés Hamrahlid.

El sencillo en cuestión apareció originalmente en el álbum Biophilia de Björk de 2011. Sin embargo, esta interpretación alternativa a capella fue concebida más recientemente durante el Cornucopia Tour de Björk con el Hamrahlid Choir el año pasado.

Ambos actos musicales en realidad comparten una historia que se remonta a décadas. Björk fue miembro del coro cuando era adolescente, mucho antes de que los llevara al escenario durante sus presentaciones en vivo y los incluyera en álbumes como Utopia (2017).

Yo estaba en este coro cuando tenía 16 años y creo que todos los músicos islandeses de los que has oído hablar fueron educados y bautizados musicalmente por [el fundador del coro] Hamrahlid, Þorgerður Ingólfsdóttir” Björk a través de redes sociales

Según un comunicado de prensa sobre “Cosmogony”, la letra explora el origen de la materia y los sistemas astrofísicos. Para enfatizar esos temas de una manera fresca, las nuevas armonías corales que se expanden están destinadas a reflejar el milagro de la vida inteligente que emerge de los compuestos orgánicos.

Puedes escuchar la nueva versión de “Cosmogony” a continuación, y podrás encontrarla en el próximo compilado del Hamrahlid Choir, Come and Be Joyful, disponible el 4 de diciembre vía One Little Indian. El disco también verá a Björk contribuir con una nueva versión de su composición de Medúlla, “Sonnets”.