System of a Down podrá haber ignorado sus diferencias en nombre de crear conciencia sobre la situación de sus compatriotas armenios en Artsakh lanzando nueva música por primera vez en 15 años; pero los miembros de la banda no están menos divididos políticamente de lo que han estado recientemente, con el líder Serj Tankian y el baterista John Dolmayan debatiendo públicamente sus ideales políticos.

Dolmayan, un conservador que apoya abiertamente a Trump y es propenso a difundir teorías de conspiración y desinformación racista; volvió a las redes sociales anoche para expresar sus opiniones, esta vez, alegando “fraude” y “colusión” con respecto a la reciente victoria del demócrata Joe Biden.

Si la voluntad del pueblo estadounidense es que Joe Biden sea presidente, que así sea, pero solo si lo logra sin fraude o colusión. Este presidente ha sido atacado (…) activamente desde que decidió postularse. ¿Por qué? Lidió con una crisis de pandemia mundial y un cierre total de la economía perpetuado e instigado por sus oponentes con la esperanza de que nuestra economía colapsara, y que él fuera culpado. Protestas violentas masivas (desaparecerán si Biden es elegido) que sin duda fueron instigadas por su oposición para desestabilizar nuestra nación y erosionar la confianza en nuestro sistema. Si Biden gana, todas estas protestas desaparecerán y habrá un final rápido para la pandemia, no se deje engañar. Probablemente nunca volverá a ver a otro no-político postularse para este cargo, esa es nuestra pérdida. Esta elección no ha terminado ni debería ser sin total transparencia. John Dolmayan en redes sociales.

A principios del verano Serj Tankian llamó a los amantes de Trump fanáticos de su banda “hipócritas”, lo que provocó un poco de disputa entre los dos compañeros de SOAD. Dolmayan dijo más tarde que le daba la bienvenida a todos los fanáticos de System of a Down, independientemente de sus preferencias políticas, lo que llevó a Tankian a decir que respeta a Dolmayan a pesar de sus diferentes puntos de vista. Los dos hombres también son cuñados.