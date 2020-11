Recientemente, Eddie Vedder, el mítico líder de Pearl Jam, concedió una entrevista -a distancia- con The Howard Stern Show en donde, entre otras cosas, habló sobre la supuesta rivalidad que sostuvo alguna vez con Kurt Cobain, ambos líderes indiscutibles de la escena grunge en Seattle a principios de la década de los noventa.

Cuando se trata de música, la idea de las rivalidades entre bandas se remonta a décadas. The Beatles vs. The Rolling Stones ha sido un enfrentamiento clásico que se remonta a 50 años; y el de Pearl Jam vs. Nirvana no es menos importante; pero, ¿cómo comenzó el supuesto enfrentamiento?

La mayor parte de los rumores se basan en declaraciones hechas por Kurt Cobain. En ese momento, el líder de Nirvana respondía muchas preguntas sobre su adicción a las drogas y quería hablar sobre cualquier otra cosa. Para desviar la atención hablaba, por ejemplo, sobre las bandas que no le gustaban. Se refirió a Pearl Jam como “arribistas”, y sugirió que solo estaban la música por dinero.

Tres décadas después, Vedder, con 55 años de edad, reconoció que nunca hubo una rivalidad ni con Kurt ni con Nirvana, y que en realidad se trató de peleas creadas por la prensa, y declaraciones públicas fuera de contexto.

El músico resaltó que se molestó cuando la supuesta rivalidad se hizo pública, ya que no se gestaba entre ellos. Ciertos periodistas citaban cosas que alguno había dicho, y montaban peleas ficticias.

No fue entre nosotros. Siempre sentí que éramos nosotros contra el mundo, nuestra ciudad contra el mundo, no era nuestra banda contra las otras bandas. Eddie Vedder para The Howard Stern Show

El líder de Pearl Jam finalizó su segmento recordando la época dorada del grunge en Seattle, destacando la sólida escena que musical que se conformó. No te pierdas las declaraciones completas de Eddie Vedder para The Howard Stern Show a continuación.