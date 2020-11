El pasado 7 de noviembre se llevó a cabo de manera extraordinaria la 35º inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll; que en esta ocasión, por la situación de la pandemia del Coronavirus, se llevó a cabo sin público y se transmitió en directo a través de la señal de HBO.

Como cada año, el museo de Cleveland, Ohio, reconoce a los músicos más destacados e influyentes de la industria a través del rock; aunque como ya va siendo tendencia, el comité mostró cierta flexibilidad a la hora de elegir a sus galardonados.

La Clase 2020 incluyó a Depeche Mode, quienes luego de 40 años finalmente recibieron su lugar en el prestigioso salón. El proyecto liderado por Trent Reznor y Atticus Ross, Nine Inch Nails, también logró obtener un sitio. Por último, y demostrando el interés de la organización en el hip hop y sus artistas globales, el Salón de la Fama del Rock & Roll incluyó a Notorious B.I.G; quien se unió a otros colegas del género como Tupac o The Beastie Boys .

Es un honor haber sido incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll. Felicitaciones a todos nuestros compañeros incorporados; es increíble formar parte de este club. Hay tantos músicos y artistas que son parte de esto que hemos crecido escuchando; como David Bowie, Iggy Pop and the Stooges, The Clash, solo por mencionar algunos.

Dave Gahan para el Salón de la Fama del Rock & Roll.