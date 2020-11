Las más recientes elecciones presidenciales en los Estados Unidos, celebradas el pasado 3 de noviembre, continúan creciendo en escándalo luego de que el aún electo Donald Trump denunciara fraude en los comicios en respuesta a su aparente derrota en contra de Joe Biden, el candidato demócrata. La reacción del primer mandatario generó rechazo entre la comunidad, y hasta fue comparada con una escena de la icónica película de los cuarenta, Ciudadano Kane.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

“Paren el Fraude”, twitteo Donald Trump horas después de que el conteo preliminar de votos augurara una victoria para Biden.

Si cuentan los votos legales gané, si cuentan los votos ilegales pueden tratar de robarnos las elecciones. Donald Trump en conferencia de prensa el pasado 5 de noviembre.

Rápidamente, usuarios en Internet compararon el comportamiento de Trump con los acontecimientos observados en Ciudadano Kane, considerada una de las películas más icónicas del séptimo arte y dirigida por Orson Welles en 1941. Ganadora del Óscar al mejor guion original; cuenta la historia de Charles Foster Kane, un magnate de los medios movilizado por el poder que intenta alcanzar la alcaldía de Nueva York. La trama fue inspirada en el empresario periodístico William Randolph Hearst.

Durante su campaña electoral, Kane prepara dos portadas de periódico como posibles respuestas al desenlace de la votación. “Kane fue electo” o “fraude en las urnas”. A pesar de ser el favorito en la previa, Jim Gettys lo derrota cuando revela la relación del magnate con Susan Alexander.

Curiosamente -o no- Trump: An american dream; la serie sobre el empresario y presidente estadounidense de Netflix; reveló su particular gusto por el largometraje de la década de los cuarenta.