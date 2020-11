Luego de que la pandemia por el Coronavirus registrara un aumento considerable en el número de contagios durante la temporada otoño-invierno; todas nuestras esperanzas de volver a conciertos tal y como los conocíamos se han desvanecido, por lo menos, a corto plazo. Es por eso que el día de hoy retrocederemos 10 años en el tiempo para recordar uno de los mano a mano más notables, mientras que la emergencia sanitaria nos mantiene en casa.

En 2010, Deftones (liderados por Chino Moreno) y Paramore (comandados por Hayley Williams) se presentaron como parte de la alineación de Rock At Field, celebración musical en el ducado de Luxemburgo; y que en aquella ocasión también contó con la participación de The Prodigy, 30 Seconds To Mars, Kasabian, entre otros.

El conjunto de Sacramento, California ofreció su espectáculo de media tarde como parte de la gira internacional Diamond Eyes Tour, en favor claro de su sexto material de estudio del mismo nombre.

Luego de haber interpretado clásicos como “My Own Summer (Shove It)”, “Be Quiet and Drive (Far Away)” o “Sextape”; el breve pero poderoso setlist de 15 temas contempló la participación de Hayley Williams en “Passenger”, corte incluido en White Pony (2000) y que en su versión original cuenta con las vocales de Maynard J. Kennan de Tool.

Para nadie es un secreto que la ex-pelirroja es admiradora de Deftones desde la adolescencia, pues la banda le fue introducida por Zac y Josh Farro (sus compañeros en Paramore) cuando tenía unos trece años de edad, en la era del White Pony.

Al crecer escuchando música pop y R&B, y luego ser arrojada a su mundo, donde escuchaban a Elliott Smith, Radiohead y Deftones, pensé: “¿Qué hago con esto? Nunca intenté escribir música como esta “. [Pero] Zac comenzó a tocar un ritmo de batería, y de repente se convirtió en esta canción llamada “Conspiracy” que está en nuestro primer disco. Literalmente me senté con el micrófono y canté en silencio las palabras que escribí. Hayley Williams para The Fader.

Disfruta a continuación de Hayley Williams y Chino Moreno cantando a dueto “Passenger” en Rock At Field 2010.