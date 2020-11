Sin lugar a dudas, la pandemia por el Coronavirus vino a darle un giro de 180º a todo lo que conocíamos siendo el entretenimiento en vivo uno de los gremios que más ha padecido, pues debido a las medidas de sano distanciamiento promovidas en México (y en el mundo) no ha habido conciertos desde hace ocho meses.

Además de la audiencia, músicos, promotores y organizadores; existe un polémico sector de trabajadores de la industria cuyas vidas y oficios se vieron truncados por la emergencia sanitaria global: los revendedores.

Amados por unos y odiados por la mayoría, los revendedores son parte esencial del negocio de venta de ticketaje, y ahora que solo ha habido un puñado de auto-conciertos, su fuente de ingresos se ha visto descartada, y en algunos casos, hasta deudas les ha generado.

Lo último fue el Vive y de ahí ya nada. Ahorita ha habido pocos eventos, como los autoconciertos de Moderatto, El Tri e Intocable. Pero esas cosas no jalan, la gente no quiere ir. No todos tienen coche. Además para mí ir a revender a Toluca también está pesado.

Dijo el famoso “Oso de la Guerrero” en entrevista con Chilango.com