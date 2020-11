Gorillaz ha estrenado un nuevo videoclip desprendido de su más reciente lanzamiento, el nuevo álbum Song Machine, Season One: Strange Timez, el cual incluye un mar de colaboraciones con artistas como Robert Smith de The Cure, slowthai, Elton John, Peter Hook de Joy Division y New Order y Beck.

Y, de hecho, el nuevo video de Gorillaz corresponde a su colaboración con Beck, con la canción “The Valley of the Pagans”, misma que corresponde a la pista número dos del álbum y al episodio número ocho de la serie oficial, por así llamarle. ¡Abajo lo puedes ver!

Y en otras noticias relacionadas con Gorillaz, la banda virtual prepara una serie de livestreams para promocionar su nuevo álbum, los cuales ocurrirán los próximos días 12 y 13 de diciembre.