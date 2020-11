El día de hoy, Variety ha reportado oficialmente el fallecimiento de la actriz Elsa Raven (nombre real Elsa Rabinowitz) a los 91 años de edad.

Mientras que para muchos su carrera en el cine no fue tan relevante, sus breves apariciones en películas como ‘Back To The Future’ y ‘Titanic’ fueron tan extremadamente simbólicas que sus escenas pasaron a la historia con una importancia tan grande como las películas mismas.

¿Un ejemplo claro? Su célebre frase “¡Salven el reloj de la torre!”, misma que grita al inicio de la película en la que tras recibir una donación de Marty McFly, ella le entrega un folleto que ya adentrados al final de la película, resulta ser la llave para encontrar una solución al desenlace.

Otro papel importantísimo que Elsa desempeñó fue uno igual de cortito pero no menos crucial: la pareja que muere abrazada en el Titanic.

Descanse en poder una actriz que no sólo logró dejar una gigantesca huella en el cine a pesar de sus apariciones tan corta, sino que también logró conquistar al público norteamericano desde 1970 con ‘The Honeymoon Killers’ .