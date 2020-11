¡Excelentes noticias para los fanáticos de Soda Stereo! Ha surgido a través del catálogo de YouTube la grabación completa del último concierto que ofreciera la agrupación albiceleste en Latinoamérica como parte de Gira Animal; el maratónico tour de 81 presentaciones en favor de Canción animal, quinto álbum en la trayectoria de Soda lanzado en 1992.

Quiero que me ayuden a cantar esta canción. La compuse por mi papá que, bueno, ya físicamente no lo tengo. Pero tiene tanto que ver con poder hacer esto… Gustavo Cerati

19 días antes de surcar los mares de gente que inundaban los pasillos del Estadio Monumental; Gustavo tuvo que enfrentarse a la pérdida irreparable de Juan José, patriarca de los Cerati, y mentor del ídolo hispanohablante. El duelo y la nostalgia marcaron el tono general de aquella noche de otoño en la que el Monumental se rindió a los pies del Soda Stereo, en señal de solidaridad y respeto.

El setlist estuvo conformado por 21 temas, incluyendo clásicos de estadio como “Trátame Suavemente”, “En La Ciudad de la Furia”, “De Música Ligera” o “Persiana Americana”, y hasta para un cover a The Beatles (“I Want You (She Is So Heavy)” hubo oportunidad.

Uno de los momentos cumbres del recital llegó con los primeros acordes de “Te Para Tres”, canción debutada en 1991 y que habla sobre el sensible momento en el que Gustavo; su madre, Lilian; y su padre, Juan José conocieron el diagnóstico fatal que acabaría con la vida del líder Cerati algunos meses después.

No te pierdas a continuación el concierto de Soda Stereo desde el Estadio Monumental 1992.