Johnny Flynn, Marc Maron y Jena Malone darán vida a un largometraje biografía no-oficial pero no-menos impresionante acerca de uno de los seres más fantásticos que han habitado la tierra: David Bowie.

Situando la narrativa a partir de uno de los momentos más cruciales en la vida de Bowie, ‘Stardust‘ nos llevará por el viaje de promoción que Ziggy realizó a los EE.UU. junto a su publicista para hablar y dar a conocer ‘The Man Who Sold The World‘, álbum liberado en 1970 cuya producción corrió a cargo de Tony Visconti y se colocó como uno de los trabajos más Avant garde de su época, además de ser uno de los más crudos en la carrera de Bowie.

‘Stardust‘ se estrenará el próximo 25 de noviembre en todas las plataformas de streaming y es una obra necesaria para todos los fans que quieran ver en primera persona, el catártico viaje de Bowie por su universo multifacético para poder crear a Ziggy Stardust.

Mira por acá el tráiler: