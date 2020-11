Gene Simmons apareció recientemente en los titulares de noticias después de haber compartido su opinión sobre el estado actual del rock, al asegurar que el género está muerto y que Foo Fighters es la última gran banda que existe. Sí, fuertes declaraciones que dieron pie a un eterno debate.

Bien, pues hoy, el miembro de KISS volvió a hablar y, en esta ocasión, compartió su punto de vista sobre uno de los actos de rock más importantes de las últimas tres décadas, y hablamos de Oasis.

En medio de una reciente entrevista en el show The Dennis Miller Option, en la cual el veterano músico habló de Foo Fighters, The Beatles, Metallica y U2, Gene Simmons compartió su humilde opinión sobre la fama de los hermanos Gallagher y compañía:

Voy a ser claro, nos gusta Oasis. De hecho, Liam Gallagher le puso mi nombre a uno de sus hijos, siendo sinceros. Está Lennon y está Gene. Gene se llama así por mí y Lennon por John Lennon.

Pero la realidad es que, si bajas a la calle y le preguntas a la gente por Oasis, no sé si un joven de menos de 35 años va a saber, siempre, quiénes son. El estrellato universal es, te guste o no, incluso si no has escuchado ninguna de sus canciones, que todo el mundo conoce a Elvis o a The Beatles.

Gene Simmons