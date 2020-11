Este año se ha especulado mucho sobre un posible regreso de Arcade Fire, ya que, si las cuentas no nos fallan, han pasado ya tres años desde que la banda lanzó su último material de estudio, con el disco Everything Now.

Hoy podemos confirmar, con mucha alegría, que Win Butler y compañía están de vuelta con una nueva canción titulada “Generation A”, la cual debutó en vivo la noche de ayer en el programa de televisión de Stephen Colbert (video abajo).

La canción, posiblemente un sencillo aislado sin ningún vínculo con un nuevo álbum, llega en medio del clima electoral de los EE. UU. y su propósito es el de entregar un mensaje de esperanza a una nueva generación de jóvenes, cuya decisión tiene y tendrá un gran impacto de las elecciones para presidente de Estados Unidos.

Escucha a continuación “Generation A”, la nueva canción de Arcade Fire, la cual debutó en vivo hace apenas unas pocas horas.