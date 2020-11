En un intento de convertirse en una premiación con un discurso más sensible frente a la diversidad cultural que lo compone, los premios Grammy ahora han decidido renombrar la categoría de Best World Music a Best Global Music (vía CoS).

La decisión llegó después del cambio que hicieron hace cinco meses en la categoría de Urban a Best Progressive R&B Album and Best Latin Rock or Alternative Album, mismo que se decidió después de que artistas como Tyler, The Creator expresaran lo profundamente racista que era simplemente titular de “urbano” todo lo que no fuera blanco.

En un comunicado oficial, los Grammy compartieron su compromiso por no volver a hacer sentir a nadie de esa manera, expresando una lealtad al pensamiento progresista de siempre cambiar para bien:

Tenemos meses contemplando esta idea; entendiendo que nuestra actitud frente a un mundo cambiante debe ser respetuosa y siempre consciente de que nuestro entorno se construye a partir de diferentes culturas, etnias y religiones.



Tenemos que ser abiertos y entender que no vivimos en un espectro individual, sino en una línea global en donde todos caben y todos son bienvenidos.

Ahora, sólo falta que miren a su parte latina y entiendan que no todo lo que tenga una guitarra y cuerdas hecho en el norte, forzosamente tiene que ser considerado regional. Pero ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él.