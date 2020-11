La semana pasada, Julian Casblancas de The Strokes se reunió con Rolling Stone para lanzar una nueva serie de entrevistas llamada SOS – Earth Is A Mess. La idea general del proyecto es que Casablancas tenga conversaciones remotas sobre problemas varios, hablando con estudiosos de diferentes áreas en medio de efectos especiales mientras se reproduce música ambiental de fondo. Hace unos días, el músico habló con Democracy Now! presenta a Amy Goodman en el primer episodio de la serie. Hoy, Casablancas lanza el segundo capítulo, y es una conversación con Andrew Yang, el ex candidato presidencial estadounidense (y ex gótico).

Cuando Yang se postuló para presidente, se consideraba un candidato improbable; sin embargo, ganó una sorprendente cantidad de seguidores al promocionar el tema de la renta básica universal, obteniendo el apoyo de músicos como Donald Glover y Weezer. Casablancas no era uno de sus partidarios; y en cambio, The Strokes tocó en un mitin de Bernie Sanders en New Hampshire. No obstante, a Casablancas parece gustarle bastante la filosofía de Yang.

En la conversación de media hora, el músico y un holograma de Andrew Yang discutieron temas como el ingreso básico universal, la votación por clasificación y el método del DNC para elegir candidatos, así como la pregunta crucial de por qué los candidatos políticos no tienen anuncios de campaña divertidos. Una conversación bizarra con paisajes estimulantes de fondo. Mírala a continuación.