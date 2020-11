Estamos en plena épica de Halloween y, aunque el 31 de octubre ya pasó hace algunos días, seguramente algunos hogares no han retirado aún sus espeluznantes adornos ni se han desprendido del espíritu oscuro y macabro de la temporada.

Si eres de los que se aferran a que nunca termine la temporada de Halloween, o de plano no necesitas de una tradición o festividad para ponerte darks, entonces esto es para ti.

La revista Crack Magazine ha publicado un asombroso mix de horror que mezcla y combina la música de las películas de terror más famosas de la historia, y las une en una sola pista de una hora de duración, perfecta para ambientar tu casa, o para ayudarte a estudiar o trabajar.

El mix, disponible en la plataforma Mixcloud, incluye música de películas como Midsommar, The Witch, Halloween, Suspiria, Tetsuo the Ironman, Ichi the Killer y muchas más. Escúchalo a continuación, te pondrá los pelos de punta, sin duda alguna.