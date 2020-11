Han pasado más de tres años desde que el gran Chris Cornell dejó este plano de la existencia, y mientas que sí, su pérdida siempre será insuperable para su familia, seres queridos y amigos, el duelo siempre será un proceso distinto para cada persona que formó parte de su vida.

Tal es el caso de Eddie Vedder, líder de Pearl Jam, pero para fines de este artículo, amigo y ex-compañero de banda de Chris Cornell en Temple of the Dog, quien finalmente habló de la muerte de quien había sido su amigo en las últimas tres décadas.

En una reciente entrevista en The Howard Stern Show, Eddie Vedder finalmente se abrió sobre la muerte de Chris Cornell y reveló que ha estado un poco en negación y que aún no ha trabajado mucho en este difícil tema.

He estado más o menos en negación. Ni siquiera siento que he tenido alguna opción. Solo me aterra pensar a dónde iré si me permito sentir lo que necesito sentir qué debería sentir por instinto o qué tan oscuro se pueden poner mis sentimientos.

Eddie Vedder