A poco más de un año del lanzamiento de su último material discográfico, Snoop Dogg estará de vuelta con una tanda de temas inéditos como parte de Take It From a G, 18º álbum en su trayectoria, disponible el próximo mes de diciembre.

Las noticias fueron reveladas por el mismo Snoop a través de un breve video-teaser que ve al rapero originario de Long Beach, California alabando los colores oro y púrpura de Los Ángeles Lakers, quienes por cierto, alzaron su 17º título como campeones de la NBA al vencer a Miami Heat en las finales del pasado mes de octubre.

El videoclip ofrece un pequeño adelanto de una canción aún desconocida, que bien podría ser el primer corte de este nuevo material.

Take It From a G llega tan solo 16 meses después de I Wanna Thank Me, el último larga duración del icónico rapero que incluyó colaboraciones con Chris Brown, Wiz Khalifa, Swizz Beatz, Ozuna, Trey Songz e incluso el fallecido Nate Dogg.

Además de grabar música nueva, Snoop Dogg también ha hablado de política este año. Durante el verano reveló que votaría por primera vez en su vida durante las elecciones presidenciales de 2020.