Sin lugar a dudas, Robert Smith de The Cure es una de las figuras que más aporto al desarrollo de la música durante la década de los años 80.

Es más, prácticamente, no se puede hablar de música de la década de los 80’s sin considerar a The Cure como uno de los exponentes de rock más importantes de aquella lejana época.

Pero, aunque hoy en día The Cure sea considerado como el mayor representante del rock de hace 30 a 40 años, aquella década nos dio increíble música que podríamos mencionar en una lista interminable de grupos y artistas, hoy considerados como legendarios.

La década de los 80 fue una etapa muy gloriosa para el rock así como para la consolidación de nuevos géneros, como lo son el post punk, el shoegaze, el dark wave, new wave y muchos más, y el mismo Robert Smith no es para nada ajeno a todo lo que ocurrió en una época que él mismo ayudó a forjar.

Es por eso que, el mismísimo líder y fundador de The Cure ha compartido a la revista Far Out una lista con sus 30 canciones favoritas de los años 80, sin ningún orden particular, y que está llena de legendarios actos como David Bowie, Depeche Mode, Cocteau Twins, My Bloody Valentine, New Order, Pixies, Prince y muchos más.

Échale una revisada a continuación y, ya lo sabes, si quieres ser el rey o la reina de la siguiente reunión, lúcete con las 30 mejores canciones de los 80’s según Robert Smith de The Cure.