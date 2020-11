Tocar en una banda de rock mundialmente exitosa puede sonar al trabajo que todos soñamos: música, fiestas, viajes, fama y un estilo de vida lleno de eterna diversión.

Sin embargo, tener una banda de rock también tiene su lado gris y, para todos nuestros artistas favoritos esto significa tocar una y otra, y otra y otra vez las canciones que tanto nos gustan, lo cual puede ser cansado y hartante.

Así lo ha revelado Julian Casablancas, líder de The Strokes, quien, en entrevista con The Times, habló de cómo es tocar las canciones viejas de la banda, a prácticamente dos décadas de trayectoria.

Cuando estás creciendo y te imaginas tocando música, es por la emoción, pero un aspecto de hacer esto para vivir es algo muy triste que nadie anticipa y es tocar las canciones muchas veces, tantas que te hartas, te enferma. Y hablando del breve regreso de The Strokes a los escenarios este año, Julian Casablancas compartió: Aún era divertido, pero cuando empiezas a dar 30 o 40 shows, la música deja de moverte, te sientes falso. Hasta cierto punto, por eso toco con The Voidz. Ya no me podría importar menos tocar “Last Nite”. Realmente, es similar a escuchar una canción. Me puedo hartar de canciones rápidamente. Hasta de “Moonlight Sonata” de Beethoven. La escuchas tantas veces que te hartas. Julian Casablancas de The Stores para The Times

“Last Nite” aparece en el álbum debut de The Strokes, el legendario Is This It, considerado uno de los álbumes más importantes de las últimas dos décadas y el disco que marcó un antes y un después para el entonces emergente mundo del indie rock.