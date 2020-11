Previo a su presentación estelar como parte del próximo episodio de The Late Night Show, esta vez conducido por John Mulaney; The Strokes ha compartido a través de la radio australiana una de sus presentaciones más tempranas, que data previo al lanzamiento de Is This It, su aclamado primer material de estudio del 2001.

El conjunto neoyorquino visitó la frecuencia de Triple R como parte de su última visita al continente australiano en donde, entre otras cosas, compartieron el audio de la presentación que ofrecieron un 18 de julio del 2001 en el Fitzroy’s Laundry Bar. La actuación fue lograda gracias a la interacción y el interés de la banda local You Am I por tener a Julian Casablancas y compañía sobre el escenario, pactando una presentación con su manager, Ryan Gentles.

El concierto había permanecido bajo llave entre los archivos audibles de Triple R, pero ya puedes escucharlo, y completamente gratis, a través de este enlace.

Como a muchos otros artistas, el año pandémico impulso la creatividad en The Strokes y en abril pasado lanzaron The New Abnormal, su primer material discográfico en 7 años.