Desde DEVO y B-52s, hasta Pink Floyd como artista principal, las playlists que Maynard James Keenan de Tool reproduce para mejorar el crecimiento de sus viñedos, recorre varios sonidos increíbles que según él, ayudan a que todo fluya y vibre de mejor manera.

Por si no lo sabían, desde 2004 Maynard fundó un viñedo llamado “Caduceus Cellars” que cuenta con más de 5 tipos de vinos todos avalados con arriba del 80% de calidad.

Esto llega cortesía del sitio de Loudwire, quien reporta que no sólo se trata de “artistas” sino de “álbums“, mismos que tienen una relevancia importante en el proceso de crecimiento de la vid, mismo que Maynard se toma muy enserio; tanto así que específicamente reproduce ‘Animals‘, ‘Wish You Were Here‘, ‘The Dark Side of the Moon‘, ‘The Wall‘ and ‘Ummagumma‘.

Y a todo esto, ¿sí tiene razón ó está simplemente siendo demasiado excéntrico?

Según el sitio Straight.com, existen estudios que demuestran que las vibraciones de ciertos tonos (dígase el género musical) afecta los cristales en las partículas del agua que lleva dentro la vid, haciendo que el color, aroma, consistencia y resistencia de la uva sea todavía mejor de lo que las vibraciones naturales de la tierra podrían generar.

Y no es casualidad que Maynard conozca este dato perfectamente y lo explote con música más elevada que la “clásica” (y no porque sea mejor, sino porque de nuevo, los contrastes sonoros y métodos de grabación y producción sí son más complejos).

Y ustedes, ¿qué música le pondrían a sus plantas ó viñedos?