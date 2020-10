Recientemente, el líder y vocalista de Radiohead, Thom Yorke, participó como panelista en la última edición del Festival de Cine de Roma en donde entre otras cosas, habló sobre la importancia de ciertos compositores y bandas sonoras que influyeron artísticamente en él; así como del panorama cultural que espera después de la pandemia del Coronavirus.

Hablando sobre soundtracks, Yorke aseguró que la partitura de John Williams para la película de Steven Spielberg de 1977, Close Encounters Of The Third Kind, fue fundamental para su desarrollo como cantante y compositor.

Fue la segunda que vi, la primera fue ‘El Espía que Amaba’. Me dejó completamente alucinado cuando era niño en muchos niveles diferentes. Lo de los extraterrestres se convirtió en una obsesión para mí. Thom Yorke.

Sobre su particular gusto por la puntuación de Williams comentó:

Creo que los tonos de los instrumentos. Cuando era niño, pensaba que eran sólo sintetizadores pero no… no sé por qué esos sonidos en particular siempre se me quedaron grabados cuando era niño. Son relativamente simples. La tuba es sólo un instrumento pero hacen que suene tan inmenso. La forma en que John Williams compone esta pieza es también súper moderna. Melódicamente, no tengo ni idea de cómo la compuso, pero la idea de un patrón que se repite y cambia y luego se repite y luego cambia… Está sucediendo mucho ahora en la música Thom Yorke

Más adelante durante las entrevistas que concedió en su paso por la alfombra roja, el intérprete de “Fake Plastic Trees” aseguró que teme por el futuro de la cultura y las artes tras la pandemia de Coronavirus; pues ha obligado a las naciones del mundo a destinar todos sus esfuerzos y recursos a la lucha en contra del COVID-19.

La idea de que la gente se reúna todavía en la realidad, no en una llamada de Zoom, para hablar sobre lo que les importa sigue siendo relevante. Espero que la cultura siga siendo importante, espero que las películas sigan siendo importantes, espero que nuestros gobiernos no nos digan a todos que tenemos que ir a construir casas porque la música, el arte y el cine ya no serán importantes después de la pandemia. Espero que la gente todavía se tome la cultura en serio Thom Yorke