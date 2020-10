Después de haber creado “Long Way Down” y “Long Way Round”, Ewan McGregor se ha bajado de la motocicleta para preparar un nuevo show titulado “Long Way Up”, el cuál se centrará en acompañar al actor en su largo proceso creativo para retomar un viejo papel de su pasado: Obi Wan Kenobi.

El show es muy introspectivo y muestra aspectos muy reales de su vida, y es por ello que dentro de todo lo que se ha grabado, podemos ver las preferencias musicales del actor, las cuales se recargan en Muse y un bonito cover que ha hecho de “Endlessly“.

El programa se transmitirá vía AppleTV. ¿Tienen cuenta? ¡Búsquenlo ya!