A 21 años del histórico primer concierto de Rage Against The Machine en México, la agrupación angelina ha anunciado el lanzamiento de una nueva colección de playeras en donde se les ve colaborando con dos artistas locales para marcar la ocasión especial.

Fue en el otoño de 1999 cuando el conjunto liderado por Zack de la Roha y Tom Morello visitó por primera vez territorio nacional para ofrecer un mítico concierto bajo la cúpula de cobre del Palacio de los Deportes como parte de la gira The Battle of Los Angeles Tour. El espectáculo fue grabado y posteriormente lanzado en formato VHS en el 2001 y DVD en el 2002 bajo el nombre de The Battle of Mexico City.

Los días en los que Rage tocaba en la Ciudad de México eran los momentos en que soñábamos con un mundo nuevo, yo formé parte de la huelga de la UNAM en la escuela secundaria y me encontraba muy politizado, cuando Rage visitó México, el movimiento estudiantil necesitaba un desahogo y el concierto fue ese respiradero, estaba lleno de gente del movimiento estudiantil y tenía un aire de lucha; dijo el artista Vlocke Negro en torno a su colaboración.

La cápsula incluye 3 playeras diferentes limitadas a 500 unidades por modelo; y las ganancias adquiridas serán compartidas con los creadores locales.

LxsDos, colectivo formado por la pareja que conforman Christian y Ramón Cárdenas también participan con un diseño. Su obra de arte dinámica e impulsada por personajes se puede ver en espacios públicos en las ciudades hermanas de El Paso y Juárez. Además de honrar a quienes actualmente habitan la región, también se inspiran en la cultura material indígena de la zona, rindiendo homenaje al oficio y trabajo de los artesanos que les han precedido.

La colección de aniversario de The Battle of Mexico City ya está disponible para ser pre-ordenada a través de la tienda web de RATM por $40 dólares más gastos de envío.

Para complementar las celebraciones, la agrupación hizo disponible a través de plataformas digitales el icónico álbum en directo. Puedes escucharlo por aquí.