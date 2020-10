¡Tenemos nuevo lanzamiento de Rage Against the Machine! Y no, aunque no se trata de ningún álbum nuevo ni música nueva, el veterano grupo liderado por Zack de la Rocha ha anunciado la llegada de su legendario concierto en México a Spotify y el resto de las plataformas de música en streaming.

El concierto, mejor conocido como The Battle of Mexico City, incluye 15 canciones que resonaron fuertemente en el Pabellón Este del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el 28 de octubre de 1999.

En aquel entonces, el grupo californiano había llegado a México como parte de su gira promocional del álbum The Battle of Los Angeles y, de hecho, una de sus escalas previas había sido la edición debut del hoy mundialmente famoso festival Coachella, co-estelarizada por RATM y Tool.

The Battle of Mexico City es uno de los lanzamientos de culto más importantes entre los fans de Rage Against the Machine ya que, de hecho, el concierto fue lanzado en DVD hace casi dos décadas, e incluso la banda lo tiene disponible totalmente gratis en canal de YouTube.

Sin más, abajo te dejamos el mítico, legendario e icónico concierto de Rage Against the Machine en la Ciudad de México de 1999.