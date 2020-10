Sin lugar a dudas, Miley Cyrus se ha erigido como una de las estrellas más destacadas e irreverentes de la cultura pop de la última década, y sus últimas declaraciones para Interview Magazine solo re-afirman su incesante popularidad.

Recientemente, la cantante de 27 años de edad y el diseñador de moda Rick Owens platicaron sobre una variedad de temas para la publicación estadounidense. Luego de un breve intercambio de palabras, finalmente se llegó a la controversial plática sobre si hay o no vida más allá del planeta Tierra.

Por su parte, la intérprete de “Midnight Sky” confesó que es un “poco narcisista pensar que somos los únicos en el vasto universo”, y que tiene poderosas razones para creer que hay vida alienígena; sobre todos después de una bizarra experiencia.

A pesar de que las cosas podrían no ser del todo claras para Miley, la también actriz aseguró que otros carros se detuvieron en la autopista para admirar el fenómeno OVNI, por lo que está casi segura de que todo fue real.

“No me sentí amenazada en absoluto, en realidad, pero vi a un ser sentado en la parte delantera del objeto volador. Me miró e hicimos contacto visual, y creo que eso es lo que realmente me sacudió. Mirar a los ojos a algo que no podía entender del todo”.