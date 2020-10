Para los fans from hell de los Chili Peppers, el escuchar a Frusciante hablar bien de la banda con frases tan fuertes como “la química sigue ahí“, es más emocionante que escuchar a sus ex decir “todavía lo quiero mucho”.

Y no es para menos; Frusciante lleva años explorando y perdiéndose en su propia creatividad para crecer como músico y expandirse más a nivel de composición. Y si lo vemos por el otro lado, los RHCP han sabido mantener bien su legado y madurar junto con él –a diferencia de otras bandas–. por lo que básicamente esta reunión no sólo apunta a traer “viejos recuerdos”, si no a verdaderamente crear cosas emocionantemente buenas.

Es por eso que tras una visita al programa de radio australiano, Double J Radio, Frusciante habló acerca de cómo se ha sentido tras haber vuelto a ensayar con la banda.

Y pese a que la entrevista no esté online porque fue en FM, medios como Consequence Of Sound, rescataron algunas valiosas palabras del guitarrista

“Fue como no haberme ido pero sí. Fue como haber crecido y regresado pero con más entendimiento de todo. Puede que haya pasado un tiempo, pero la química sigue ahí”.

Respecto a música nueva y siguientes planes, ¿quién verdaderamente podría decirlo? El 2020 se está acabando (gracias a dios) y con esta pandemia, sería difícil decir una fecha exacta.

Pero la química está ahí, los ensayos están ahí, la banda está ahí… Sólo es cuestión de esperar.