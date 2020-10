Recientemente les platicamos sobre los rumores que apuntaban a un posible regreso del actor Michael Keaton en su icónico papel de Batman como parte de la próxima película de The Flash, en donde compartiría cuadro con Ezra Miller en el papel del superhéroe Barry Allen.

Recientemente, el actor de 69 años de edad se presentó en el programa de variedades nocturno de Jimmy Kimmel Live en donde, entre otras cosas, se le pidió confirmar los rumores sobre su supuesta aparición en The Flash del 2022. Sin embargo, Keaton dijo que “no podía confirmar nada” con ese respecto. Más tarde agregó:

Estamos teniendo discusiones, como dicen. Estamos hablando de eso. Veremos si sucede.

Michael Keaton

Keaton anteriormente interpretó a Bruce Wayne y su alter ego en Batman de 1989 y Batman Returns de 1992, ambas dirigidas por Tim Burton. En un momento se esperaba que tanto Burton como Keaton regresaran para una tercera película, pero ambos se retiraron y Val Kilmer asumió el papel de protector de Gótica en Batman Forever de 1995.

Keaton expresó previamente su interés en volver al papel, pero solo si Burton lo dirigía, una postura que parece haber cambiado desde entonces.

Mientras tanto, Andy Muschietti (It de Stephen King) está listo para dirigir la largamente esperada película de The Flash. En enero, Muschietti reiteró que la película ofrecerá su propia versión de la icónica historia de Flash, que anteriormente inspiró elementos de la serie TV del personaje y Justice League: The Flashpoint Paradox del 2013. The Flash está programado para debutar el 4 de noviembre de 2022.