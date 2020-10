En un acuerdo con Twitch Latinoamérica y ViacomCBS Networks Americas (VCNA), se ha confirmado que la exitosa serie de Nickelodeon, ‘Avatar: The Last Airbender’ y su continuación, ‘The Legend of Korra’“, recibirán un livestream exclusivo y sin interrupciones esta última semana de octubre, tal y como lo reporta Variety.

Iniciando el lunes 26 y concluyendo el día 29 del mes en curso, los fans de ambas series que tanto han celebrado su presencia en plataformas como Netflix, ahora podrán unirse como en los viejos tiempos a mirar capítulo por capítulo y sin pausas y regresos, para poder compartir la emoción de Avatar desde el encierro de sus casas.

Mientras que en EE.UU. a Twitch ya se le conoce como “Prime Gaming”, mientras que en Latinoamérica pareciera aún no adaptarse el nombre pese a denominarsec como “Twitch Prime”, la plataforma de streaming recientemente adquirida por Amazon logró acumular un total de 1.4 millones de viewers tan sólo en lo que va del año.

Y por eso es que debes abrir tu cuenta de inmediato y prepararte para esta próxima semana, que octubre terminará con la visita de la gran calabaza y un enorme maratón de Avatar.