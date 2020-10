El próximo 24 de octubre marcará el 25 aniversario del tercer álbum de The Smashing Pumpkins, Mellon Collie and the Infinite Sadness, y la banda ha decidido celebrar el hito a lo grande.

Para empezar, el grupo liderado por Billy Corgan ha confirmado un álbum conceptual secuela de 33 canciones de Mellon Collie and the Infinite Sadness; además de otro de Machina/The Machines of Gods del 2000, programados para debutar a fines de 2021.

El lanzamiento del álbum coincidirá con una gira mundial por estadios y arenas de Mellon Collie an the Infinite Sadness. La banda originalmente tenía la intención de anunciar los detalles de la gira próximamente pero debido a la pandemia, esos planes han tenido que postergarse hasta el próximo año.

Y mientras que la emergencia sanitaria los mantiene en pausa, Corgan y el baterista Jimmy Chamberlin participarán en un chat de Zoom el próximo viernes 23 de octubre, durante el cual hablarán sobre Mellon Collie and the Infinite Sadness y responderán preguntas de los fans. Si estás interesado, puedes registrarse para la transmisión en vivo aquí.

Por supuesto, esta no es la única música nueva de Smashing Pumpkins en camino.

La banda se está preparando para lanzar un nuevo álbum doble llamado CYR el 27 de noviembre. Hasta ahora han ofrecido los sencillos “CYR”, “The Color of Love”, “Confessions of a Dopamine Addict”, “Wrath“, “Anno Satanta” y “Birch Grove”. Para acompañar el lanzamiento del álbum, Corgan también estrenará una serie animada llamada In Ashes.