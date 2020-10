Este año ha sido un verdadero viaje frenético para músicos, bandas y artistas, quienes, en su mayoría, tuvieron que dejar los escenarios de manera indefinida y pasar sus energías al estudio de ensayo o de grabación.

Tal es el caso de Arcade Fire, ya que, como supimos hace algunos meses, el grupo estuvo trabajando en el estudio durante la parte más crítica de la cuarentena, aunque nunca se reveló si la banda canadiense estaba componiendo, grabando o solo ensayando su propia música.

Bien, pues la verdad ha salido a la luz y el propio Win Butler, líder de la banda, ha revelado que Arcade Fire logró componer suficiente música para lanzar un álbum doble o triple.

En entrevista con el celebrado productor Rick Rubin para el podcast Broken Word de Spotify, Win Butler compartió lo siguiente:

“Esta vez hemos estado encerrados. Tenemos un estudio, por lo que tenemos todo lo que podría querer (teclados, batería electrónica, piano) y el maldito tiempo”, dijo el Win Butler.



“Lo único que me faltaba era el tiempo, y ahora el tiempo está ahí. Una vez que tu cuerpo se activa, no hay manera de pararlo, por lo que he estado componiendo. No recuerdo una época en la que he llegado a componer más. Me siento como cuando tenía 18, y me encontraba encerrado con mi piano durante cinco días seguidos, solo para trabajar en una melodía para un verso. Tenemos suficientes canciones para dos o o tres álbumes más.”

Win Butler de Arcade Fire