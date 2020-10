Recientemente en una entrevista para Metal Hammer, Mike Shinoda de Linkin Park habló acerca del impacto que la música ochentera tuvo en él años antes de convertirse en miembro de una de las bandas más famosas del mundo.

Como lo relata en su entrevista, Mike vivía en Panorama City ubicada en California, un lugar que por el solo hecho de encontrarse en ese estado, ya contaba con una diversidad cultural demasiado variada y rica, como para poder encasillarse así mismo dentro de los estereotipos a los que su familia –japo-americana– estaba acostumbrada.

Si a eso sumamos la época, Shinoda se encontraba siendo 100% influenciado por el hip-hop y sus inicios, por eso cuando volteaba a ver lo que sucedía en la escena del “Hair Metal”, todo parecía demasiado cuadrado y blanco.

“Y no lo digo sólo por una cuestión de raza, pero es que todo era lo mismo ó más de lo mismo, ¿me entiendes? No digo que estuviera mal, pero yo no gravitaba por esos géneros en ese entonces.

Antes de Linkin Park y del nu-metal, la gente te decía ‘ah yo escucho rock ó yo escucho hip-hop’, y cuando llegamos a mezclarlo todo, fue cuando la gente verdaderamente empezó a decir de manera sincera: ‘bueno… creo que escucho de TODO'”.

Mike Shinoda